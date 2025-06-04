Губернатора Прикамья будут выбирать три дня

Выборы губернатора Пермского края могут продлиться три дня. О том, что такая возможность рассматривается, сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин на заседании Общественной палаты Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе крайизбиркома.

По словам Игоря Вагина, "ключевой задачей комиссий является обеспечить легитимность выборов, а также создать возможности для голосования каждому избирателю".

"Мы подали заявку в Центральную избирательную комиссию на проведение дистанционного электронного голосования. Кроме того, рассматривается возможность проведения выборов в течение трех дней. Отдельное внимание уделяем организации голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для тех избирателей, которые будут находиться в дни голосования в местах временного пребывания, это больницы, социальные учреждения", – сообщил Игорь Вагин.

Добавим также, что видеокамерами на выборах губернатора оснастить все 1743 избирательных участка Пермского края.

Напомним, в этом году у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина истекает срок полномочий. Выборы губернатора планируется провести в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Соответствующий законопроект о назначении выборов депутаты регионального заксобрания рассмотрят в июне.