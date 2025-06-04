Назначен новый помощник уральского полпреда

Новым помощником полномочного представителя президента России в УрФО назначен Василий Догдаев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, распоряжение об этом подписал глава администрации президента Антон Вайно.

Догдаев родился в 1983 году в Тюменской области. Окончил Саратовскую государственную академию права, с 2005 года служил в органах прокуратуры. Затем на протяжении семи лет работал в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

В аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе работает с 2015 года. В 2019 году стал начальником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда.

По некоторым данным, он сменит Евгения Гурария, который работает помощником уральского полпреда с 2019 года. В органах власти Свердловской области Гурарий находится с 2011 года, до прихода в полпредство занимал посты в региональном правительстве и администрации губернатора. Его супруга Анна является спикером Екатеринбургской городской думы. Сам Гурарий, вероятно, получит новое назначение в ЯНАО и переедет туда.