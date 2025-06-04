04 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Абрамченко, Слюсарь и правительство Ростовской области озаботились спасением "Ростсельмаша"

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, команда правительства региона и руководство завода "Ростсельмаш" обсудили угрозы, которые могут привести к приостановке работы завода и увольнению сотрудников. Выводы оказались неутешительными: если не удастся реализовать 2,5 тыс. тракторов и комбайнов, работникам предприятия придется уйти в неоплачиваемые отпуска.

Все возможные антикризисные меры поддержки уже использованы. Среди них – перенос сроков уплаты утилизационного сбора на конец 2025 г. Это поможет "Ростсельмашу" сохранить оборотные средства на фоне роста стоимости кредитов и направить около 25 млрд руб. на производство, рабочие места и комплектующие. Также завод имеет доступ к иным мерам господдержки. Продолжает действовать программа субсидирования скидок на отечественную сельхозтехнику, финансирование которой в 2025 г. составит 10 млрд руб. Основной получатель — "Ростсельмаш".

Компания "Росагролизинг" докапитализирована на 4,3 млрд руб., что позволит реализовывать технику "Ростсельмаша" на льготных условиях до конца года. С мая ставки по льготному лизингу снижены до 8-12%, что значительно ниже рыночных показателей. Это позволило продавать не семь единиц в сутки, а 19. Для того, чтобы завод жил и развивался, нужно продавать не менее 400 машин в месяц. Минпромторг России и ДОМ. РФ запустили новую программу льготного лизинга через инфраструктурные облигации, что привлечёт до 30 млрд руб. внебюджетных средств. Эффект от этого можно будет ощутить не раньше осени. Действует и региональная программа субсидирования, по которой селянам при покупке донской сельхозтехники областной бюджет субсидирует 20% ее стоимости.

"К сожалению, недоступность заёмного финансирования не позволяет аграриям инвестировать в обновление парка сельхозтехники. Наша общая задача – обеспечить платежеспособной спрос. Обсудили как системные, так и адресные решения, которые позволят заводу пережить острую фазу падения доходности", - написала Абрамченко в своём telegram-канале.

Ранее стало известно, что на "Ростсельмаше" были сокращены 2 тыс. сотрудников, а для оставшихся ежегодный отпуск перенесен с сентября на июнь для оптимизации расходов. В 2024 г. "Ростсельмаш" снизил производство на 30%.

В конце марта совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов.

Несмотря на сложную ситуацию, российский Минфин не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Теги: "Ростсельмаш", Виктория Абрамченко, поддержка


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