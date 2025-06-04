Георгий Филимонов рекомендовал участника СВО на должность главы Нюксенского округа

Сегодня стало известно, что губернатор Вологодской области рекомендовал участника Специальной военной операции на должность главы Нюксенского округа. Как известно, этот пост не так давно стал вакантным.

Глава региона просил поддержать кандидатуру Антона Тропина - добровольца, разведчика, командира роты, который награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО» и медалью Суворова.

«Рекомендую на должность главы Нюксенского муниципального округа участника Специальной военной операции, участника региональной кадровой программы «Герои Русского Севера» Антона Сергеевича Тропина. Совместными усилиями будем формировать горизонты будущего в муниципалитете. Помимо ваших высоких заслуг как участника Специальной военной операции, доверяю вашему управленческому, интеллектуальному, административному опыту», – сказал Георгий Филимонов на оперативном совещании в Правительстве региона.

Антон Тропин выразил благодарность Губернатору Вологодской области за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все силы во благо процветания народа и Отечества.

«Еще одно кадровое решение: на должность главы Вытегорского муниципального округа мы рекомендуем Ивана Алексеевича Абрамова, который завершил свой срок работы в Великоустюгском муниципалитете», – отметил Георгий Филимонов.