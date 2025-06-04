На блогершу Викторию Боню составили протокол по статье о пропаганде наркотиков

На российскую звезду соцсетей Викторию Боню составили административный протокол по статье о пропаганде наркотиков, передает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок в Москве. Подробности дела не сообщаются.

В 2023 году у правоохранительных органов уже возникали вопросы к Боне, которая в своем блоге рассказывала о прохождении обряда распития отвара "из волшебных трав" (некоторые из которых являются галлюциногенами), практикуемого индейцами Южной Америки. Где сейчас проживает Виктория Боня – неизвестно, периодически, судя по ее соцсетям, звезда бывает в Москве и во Франции.

А в последнее время Боня и вовсе проводила время в горах. В мае она покорила Эверест – со второй попытки, при первом восхождении у нее начались проблемы со здоровьем.