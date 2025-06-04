Захарова анонсировала передачу Украине 6 тысяч тел ВСУшников

Между Россией и Украиной вскоре начнётся передача тел, о которой ранее договорились в Стамбуле.

"Результаты этого раунда известны: в качестве жеста доброй воли, ещё раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тыс. тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - приводит ТАСС слова Захаровой, сказанные на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что было бы неверно ожидать сиюминутных решений, прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле. По его словам, между сторонами были достигнуты определенные договоренности – они важны и будут реализовываться. Песков также добавил, что вопрос компромиссов со стороны России является темой для переговоров с Украиной, он не может быть публичным.