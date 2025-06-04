Кремль рассмотрит предложение наградить водителей, пытавшихся предотвратить атаку дронов

Кремль готов рассмотреть предложения о присуждении госнаград водителям, помешавшим вылету дронов в Иркутской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока такие предложения в Кремль не поступали.

"Если поступят, конечно, они будут рассмотрены", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее губернатор Приангарья Иргорь Кобзев сообщил, что люди, которые пытались предотвратить атаку дронов из фуры в Иркутской области, наградят. "В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении", - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 1 июня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - заявили в Минобороны.

Дроны в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях были запущены из фур. Ранее стало известно, что водителей машин допросили. Из их слов следует, что владельцем всех фур является 37-летний Артем. Он является уроженцем Донецка. Мужчина объявлен в розыск.