04 Июня 2025
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Традиционный поэтический марафон пройдет в Екатеринбурге в День русского языка

Екатеринбург готовится встретить один из самых важных культурных праздников нашей страны — Международный день русского языка. 

В этот день, 6 июня, на площади перед Храмом-на-Крови пройдет ставший уже традиционным поэтический марафон «Он победил и время, и пространство». Сотни жителей города со сцены будут читать бессмертные произведения величайшего поэта и писателя, основоположника современного русского литературного языка — Александра Сергеевича Пушкина. 

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

Мероприятие состоится при поддержке Фонда святой Екатерины.

у Храма-на-Крови состоялся поэтический марафон(2022)|Фото: Фонд святой Екатерины

Откроет марафон Заслуженный артист России, который обладает невообразимыми навыками владения и передачи художественного текста - Павел Любимов. С ним на одной сцене также стихи Пушкина прозвучат из уст представителей власти, духовенства, деятелей искусства, атлетов, ветеранов, медицинских работников, учителей и студентов. Атмосферу праздника дополнит живое звучание струнного ансамбля Свердловской государственной академической филармонии «Мясковский-квартет».

«День рождения великого поэта – это государственный и действительно всенародный праздник. День, когда мы встречаемся со своей историей, со своей великой культурой. И Храм-на-Крови счастлив, что является площадкой для празднования дня рождения Александра Сергеевича. Ждем всех, чтобы еще раз прикоснуться к величайшему сыну нашего народа», — поделился мнением старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Любой желающий сможет прочесть у открытого микрофона стихи, отрывок из поэмы или сказки, вышедшие из-под пера «солнца русской поэзии». Для выступления на Пушкинском празднике необходимо зарегистрироваться по телефону 371–71–57. Все участники получат памятные подарки.

Теги: день русского языка, фонд святой екатерины, поэтический марафон


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