Эксперты АКРА оценили эффективность бюджетной политики Костромской области - кредитный рейтинг повышен

Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА приняло решение о повышении кредитного рейтинга Костромской области по национальной шкале до уровня «А-(RU)» с прогнозом «Позитивный». Такое сообщение опубликовано на сайте агентства.

Экономические аналитики-эксперты отмечают, что повышение кредитного рейтинга Костромской области стало следствием роста эффективности бюджета, улучшением оценки бюджетного дефицита, сохранением достигнутого уровня ликвидности бюджета, а также реструктуризацией значительной части задолженности субъекта по бюджетным кредитам.

До этого момента кредитный рейтинг Костромской области определялся умеренным уровнем долговой нагрузки, высокой долей капитальных расходов в совокупных расходах бюджета и положительными операционными показателями. Дополнительную поддержку кредитному рейтингу региона оказывает умеренный объем свободной ликвидности на его счетах.

Поясним, что кредитный рейтинг оказывает влияние на состояние экономической активности и делового климата в регионе. Повышение этого показателя поспособствует росту привлекательности региона для потенциальных инвесторов.

За 1 квартал 2025 года доходы Костромской области составили 10,5 млрд рублей. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 1,4 млрд рублей или на 15,4%. Отмечен, в частности, рост доходов по налогу на доходы физических лиц – на 31,8%, налогу на прибыль организаций – на 22.4%. Собираемость налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения выросла более чем на 11,5%.

Объем государственного долга региона в течение 1 квартала 2025 года уменьшился на 25,9 млн рублей.

Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова с 2021 года проводит работу по замещению банковских кредитов бюджетными. За 5 лет на эти цели направлено более 5 млрд рублей. В 2021-2022 годах количество муниципалитетов, имеющих коммерческий долг, снижено с 37 до 11. В 2023 - 2024 годах - до 3 муниципальных образований. В 2025 году ещё трем муниципалитетам Костромской области коммерческие кредиты заменены бюджетными – это Шарья, Волгореченск и Мантуровский округ. Тем самым у муниципальных образований не осталось коммерческих кредитов.