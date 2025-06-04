Эксперты АКРА оценили эффективность бюджетной политики Костромской области - кредитный рейтинг повышен

04 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Эксперты АКРА оценили эффективность бюджетной политики Костромской области - кредитный рейтинг повышен

Ведущее национальное рейтинговое агентство АКРА приняло решение о повышении кредитного рейтинга Костромской области по национальной шкале до уровня «А-(RU)» с прогнозом «Позитивный». Такое сообщение опубликовано на сайте агентства.

Экономические аналитики-эксперты отмечают, что повышение кредитного рейтинга Костромской области стало следствием роста эффективности бюджета, улучшением оценки бюджетного дефицита, сохранением достигнутого уровня ликвидности бюджета, а также реструктуризацией значительной части задолженности субъекта по бюджетным кредитам.

До этого момента кредитный рейтинг Костромской области определялся умеренным уровнем долговой нагрузки, высокой долей капитальных расходов в совокупных расходах бюджета и положительными операционными показателями. Дополнительную поддержку кредитному рейтингу региона оказывает умеренный объем свободной ликвидности на его счетах.

Поясним, что кредитный рейтинг оказывает влияние на состояние экономической активности и делового климата в регионе. Повышение этого показателя поспособствует росту привлекательности региона для потенциальных инвесторов.

За 1 квартал 2025 года доходы Костромской области составили 10,5 млрд рублей. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 1,4 млрд рублей или на 15,4%. Отмечен, в частности, рост доходов по налогу на доходы физических лиц – на 31,8%, налогу на прибыль организаций – на 22.4%. Собираемость налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения выросла более чем на 11,5%.

(2024)|Фото: adm44.ru

Объем государственного долга региона в течение 1 квартала 2025 года уменьшился на 25,9 млн рублей.

Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова с 2021 года проводит работу по замещению банковских кредитов бюджетными. За 5 лет на эти цели направлено более 5 млрд рублей. В 2021-2022 годах количество муниципалитетов, имеющих коммерческий долг, снижено с 37 до 11. В 2023 - 2024 годах - до 3 муниципальных образований. В 2025 году ещё трем муниципалитетам Костромской области коммерческие кредиты заменены бюджетными – это Шарья, Волгореченск и Мантуровский округ. Тем самым у муниципальных образований не осталось коммерческих кредитов.

Теги: кредитный рейтинг, сергей ситников, коммерческие кредиты, инвестиционная привлекательность


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети