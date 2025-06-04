Иноагентам могут запретить учреждать СМИ и издательства

Башкирские депутаты предлагают запретить иностранным агентам учреждать СМИ и книжные издательства. Такой законопроект они внесли в Госдуму.

Авторы отмечают, что иностранные агенты влияют на умы подрастающего поколения разрушительным образом, пропагандируя чуждые представления, пытаясь исказить историческую правду, а то и прямо призывая к дестабилизации или беспорядкам. Они угрожают безопасности России.

Действующее законодательство уже запрещает иностранным агентам производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Но они обходят этот запрет, используя право быть учредителями СМИ или юрлиц, создающих или распространяющих свою информацию. Например, это книжные издательства. Очевидно, что такие издательства занимаются тем же самым, чем занимаются сами иностранные агенты, - работают в интересах других стран и против интересов России. Законопроект призван поставить это под запрет.

Сейчас в списке Минюста чуть более тысячи иностранных агентов. По данным опроса 2023 года, более 70% россиян сообщили о негативных ассоциациях от понятия "иностранный агент". На вопрос о том, кто такие иностранные агенты, 61% россиян ответили, что это предатели, которые на деньги недружественных стран распространяют ложь о России. Но в реальной жизни к иностранным агентам отношение не такое негативное: отрицательное оно только у 33%, у остальных безразличное или в зависимости от ситуации. При этом 6% даже хорошо относятся.