"Взрыв был": в Кремле прокомментировали атаку на Крымский мост

В Кремле подтвердили, что украинские диверсанты пытались атаковать Крымский мост, но безрезультатно.

"Взрыв действительно был, но ничего не повреждено. Мост работает. Киевский режим продолжает атаковать объекты инфраструктуры. Российская сторона предпринимает меры предосторожности", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что ВСУ совершили попытку диверсии в районе опор Крымского моста, но они не были повреждены, поскольку вокруг объекта под водой оборудованы защитные сооружения. Однако из-за инцидента на некоторое время ограничивалось движение по Крымскому мосту автотранспорта.