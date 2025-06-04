Студенты Технического университета УГМК победили в международном инженерном чемпионате

Команды студентов Технического университета УГМК добились успеха в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN, завоевав два первых и два третьих места в различных инженерных направлениях.

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Финал прошел накануне в Москве в стенах Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). CASE-IN – один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, включенный в топ-15 мировых олимпиад по версии RAEX. Участники работают над реальными производственными кейсами, решения которых оцениваются экспертным сообществом из представителей власти, бизнеса и науки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, студенты Технического университета УГМК предложили практические решения для повышения эффективности буровзрывных работ, цифровизации ремонтных процессов оборудования, ликвидации экологических последствий аварий и других отраслевых задач. Представленные проекты получили высокую оценку жюри за инновационность и профессиональный подход.

"Эти победы подтверждают высокий уровень подготовки наших студентов и их способность решать реальные задачи промышленности", - отметил директор университета Вячеслав Лапин.

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. В 2025 году университет третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Студентом Технического университета УГМК может стать любой желающий получить передовые инженерные знания и сделать успешную карьеру в реальном секторе экономики.