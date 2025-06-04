МВД: Задержаны шесть участников инцидента с блогером Щепихиным

В Москве задержаны шесть человек после инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале. Об этом сообщил Telegram-канал МВД Медиа.

"Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс", - сообщает пресс-центр МВД России.

Задержанных доставили для разбирательства в отдел полиции. В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, заявили в ведомстве.

Напомним, детективная история разыгралась у Ярославского вокзала Москвы 3 июня. Очевидцы заявили, что похожие на чеченцев люди похитили человека по имени Арег. 4 июня черный "Мерседес", на котором увезли Арега, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий.

4 июня министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев высказался о якобы похищении Щепихина. По словам политика, действия блогера стали поводом для проверки, которую ведет МВД Чечни. Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, утверждает Дудаев.

Телеграм-каналы сообщают, что сейчас Щепихин на свободе, он находится в одном из московских хостелов.