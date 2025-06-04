Минспорт: Ждать, что мы сегодня все будем соревноваться на наших велосипедах, не стоит

Хотя госзакупки для массового и детско-юношеского спорта предполагают 65% квоту для отечественного инвентаря и 100% для амуниции, в спорте высших достижений такого соотношения еще долго не будет, считает министр спорта России Михаил Дегтярев. Так он прокомментировал претензии сенаторов по поводу закупки пуль для биатлона в Германии, оборудования для кёрлинга – в Шотландии и т.д.

"В спорте высших достижений очень низкий процент [отечественного инвентаря]. Сами изделия можно сравнить с продукцией атомной или оборонной промышленности. Они настолько сложные и технологичные, что мы пока не можем изготавливать аналоги. А второе – сертификация, ее проводят международные федерации. Быстрых решений здесь мы не ожидаем", - сказал министр, выступая в Совете Федерации.

"Например, хорошие доски для водных трамплинов только Австралия производит. Никто не может повторить в мире – ни китайцы, ни американцы. Ждать, что мы сегодня все будем соревноваться на наших велосипедах, не стоит. Может быть, - послезавтра", - добавил министр.