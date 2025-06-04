В России может появиться Национальная система туристских троп

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании Национальной системы туристских троп в России.

Законопроект разработан по поручению президента России. Он предусматривает создание единого реестра троп. Его актуальность связана с развитием внутреннего туризма. В 2024 году число туристских поездок по стране составило около 92 млн, что на 23% больше, чем годом ранее. Организованный внутренний турпоток в 2024 году вырос на 8%. Три четверти всех поездок с размещением в отелях и санаториях пришлись на период с мая по сентябрь. С начала 2025 года рост внутреннего туризма составил еще 11%. Набирают популярность познавательный, экологический и пешеходный туризм, в том числе по специальным тропам. Их не могут заменить никакие другие виды туризма по причине близости к природе.

Сейчас в 79 регионах России имеются сведения о 1754 тропах. Более половины из них имеют протяженность от 5 до 20 км. А "Большая уральская тропа" имеет протяженность более 2500 км и проходит через пять регионов. По ней можно идти четыре месяца.

Туристские тропы разделят на федеральные, региональные и муниципальные, а также тропы на особо охраняемых природных территориях.