Глава свердловского минздрава рассказала, как бороться с оттоком медицинских кадров

В Свердловской области продолжается отток медицинских кадров из государственных больниц, однако дело далеко не в зарплатах, об этом сегодня заявила новая глава регионального минздрава Татьяна Савинова.

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По ее словам, заработная плата в частных медицинских организациях, как правило, не выше, чем в государственных учреждениях здравоохранения, а потому бороться нужно с другими проблемами. Например, остро стоит вопрос улучшения условий труда.

"Хочу вам сказать, что в Свердловской области одна из самых больших заработных плат у медиков в стране. У врачей выше 130 тысяч рублей, а в крупных больницах и 150, и 180 тысяч – это средняя заработная плата. В частных медицинских организациях она зачастую не выше, а даже ниже. Разница в другом – в нагрузке. Я сама столкнулась в первый день своей работы с тем, что имеется дефицит кадров в неотложных отделениях стационаров. Это касается терапевтических и неврологических отделений", – отметила Савинова.

По ее словам, в первую очередь необходимо создать более комфортные условия, корпоративную культуру и понятную маршрутизацию, чтобы создать равномерную нагрузку для медиков и максимально сократить случаи, когда пациента перевозят из одного приемного покоя в другой из-за нехватки мест. Это, как считает Савинова, более правильный путь.