В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб

В Крыму задержаны две женщины, передавшие украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, одна из них - жительница Нижнегорского района - передавала Киеву данные о российских военных объектах, включая склад с горюче-смазочными материалами. Вторая по заданию куратора "осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота".

Возбуждены уголовные дела о госизмене в форме шпионажа.

Накануне ФСБ сообщила о задержании жителя Феодосии – его подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства по заданию СБУ. Мужчина заложил готовое устройство в тайник в Балаклавском районе Севастополя. Крымчанин стал фигурантом дела о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.