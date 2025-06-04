Детско-юношеский спорт невозможен без мировых чемпионов - Дегтярев

Развитие массового детско-юношеского спорта невозможно без мировых чемпионов, которые будут служить примерами и привлекать миллионы россиян к занятиям физкультурой, считает министр спорта России Михаил Дегтярев.

Так он прокомментировал поддержку спорта высших достижений и "курс на возвращение [на международные соревнования] национальной сборной, с гимном и флагом". Он назвал такую политику "приоритетной" для Минспорта.

"Мы не отказываемся от поддержки сборных команд, по возможности они выезжают на соревнования. Без чемпионов детско-юношеский спорт невозможно развивать. Нужны примеры, иконы, на том и стоим", - сказал Дегтярев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.