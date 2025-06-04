Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Умерла сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. Трагедия случилась сегодня.

"Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. О дате и месте прощания сообщим позже", - написали родные сенатора в её telegram-канале.

Сахарова родилась 16 июня 1973 г. Стала сенатором от Мурманской области 8 октября 2021 г., должна была проработать на посту до сентября 2026 г. В СовФеде была заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.