Россияне не могут попасть в бассейны и спортзалы, построенные для них государством

Более 60% россиян удовлетворены уровнем доступности занятий спортом, но это ниже, чем предполагал целевой показатель на 2024 год, это признал на "правительственном часе" в Совете Федерации министр спорта России Михаил Дегтярев.

В Счетной палате РФ при этом отметили, что социология у Минспорта так себе, данные ведомства могут в два-три раза отличаться от цифр Росстата или социологических центров вроде ВЦИОМа. Поэтому данные по вовлеченности россиян в занятия спортом (около 60%) аудиторы тоже подвергают большим сомнениям.

Вообще, Минспорта работает довольно хаотично, несмотря на то, что под цели ведомства создан целый федеральный проект "Спорт – норма жизни".

"На 1 января 2025 года на одного тренера в России в среднем приходится 339 человек, при этом в отдельных регионах на одного тренера приходится более тысячи человек. Наблюдается диспропорция в обеспеченности кадрами. И есть диспропорция в обеспеченности объектами спорта", - сказала аудитор Счетной палаты Галина Изотова.

Она рассказала о случае, когда в селе с населением 3 тыс. человек построили в рамках федерального проекта бассейн, хотя норматив – строительство бассейнов в населенных пунктах от 30 тыс. человек.

Также аудитор рассказала о низкой загрузке объектов, построенных в рамках проекта. "У многих спортивных объектов неоптимальный режим работы: только 7-8 часов в день, в выходные вообще закрыты", - пожаловалась аудитор.