Министр Чечни: Арега Щепихина не похищали из здания вокзала, а задержали по уголовному делу

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев высказался о якобы похищении из здания Ярославского вокзала Москвы Арега Щепихина. По словам политика, действия Щепихина стали поводом для проверки, которую ведёт МВД Чечни.

"Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов", - написал Дудаев в своём telegram-канале.

По данным Дудаева, действия Щепихина подпадают под статью "Реабилитация нацизма", "Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Изнасилование", "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ".

Правоохранители заняты квалификацией действий Щепихина.

"Особо отличились продажные telegram-каналы, публикующие заказные статейки, чьи авторы называют указанного преступника "жертвой". В стране, которая проводит специальную военную операцию, борясь с нацизмом, оправдывать и защищать нацизм – двойное преступление", – написал Дудаев.

Напомним, детективная история разыгралась у Ярославского вокзала Москвы 3 июня. Очевидцы заявили, что похожие на чеченцев люди похитили человека по имени Арег. 4 июня черный "Мерседес", на котором увезли Арега, задержали в районе Киевского шоссе, позже автомобиль прибыл к Ярославскому вокзалу для следственных действий. Где сейчас сам Арег, до сих пор неясно.