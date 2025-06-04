Глава свердловского Минздрава рассказала, что станет с "дублирующимися" кадрами при объединении больниц

В случае объединения больниц в Свердловской области в рамках оптимизации сферы здравоохранения, медицинский персонал сокращать не будут. Об этом рассказала новый руководитель регионального минздрава Татьяна Савинова.

Ранее появились опасения относительно дублирующихся в отделениях должностей при объединений больниц. Однако, по словам главы свердловского минздрава, если такая схема и будет применена, то изменения коснутся именно управленческой сферы, но никак не медицинских кадров.

"Ни про какие сокращения речи не идёт", - отметила Савинова.

Она также опровергла слух об объединении городских больниц 2 и 6 в Екатеринбурге, отметив, что нерентабельных больниц не существует.

Оптимизация сферы здравоохранения за счет закрытия "неэффективных" больниц и расширения использования "высокотехнологичных" медучреждений стала одной из первых инициатив Татьяны Савиновой на новом посту. При этом ряд экспертов отозвались об идее не лучшим образом, припомнив опыт прошлых лет с ухудшением качества и доступности лечения пациентов, а также резким сокращением числа медучреждений.