Позитивные изменения в бюджете Омского района стали предметом рассмотрения на публичных слушаниях и заседании районного Совета

Накануне состоялось заседание Совета Омского муниципального района с насыщенной деловой повесткой. Депутаты рассмотрели 11 вопросов. В повестке дня были, в частности, изменения в бюджет района на период до 2027 года, утверждение генпланов Андреевского и Петровского сельских поселений, изменения в правила землепользования и застройки Лузинского.

Первым вопросом рассмотрели итоги реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие экономического потенциала». С докладом выступила начальник Управления экономического развития и инвестиций Вера Гергокова, которая рассказала об основных мероприятиях, направленных на создание благоприятных условий для ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, формирования конкурентной среды на территории муниципалитета.

Напомним, к началу 2024-го, по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Омский район занял 3 место по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. По итогам прошедшего года в районе уже было зарегистрировано 4008 малых и средних предпринимателей – из них 3070 индивидуальных предпринимателей и 938 юрлиц, то есть их количество выросло более, чем на 8%.

Администрация района продолжала оказывать предпринимателям различные меры поддержки. Среди основных – грантовая поддержка начинающим и предоставление субсидий. Был проведен ежегодный конкурс, по результатам которого победителям вручили ценные призы.

Помимо материальной, субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются также информационная, методологическая и организационная поддержка. Так, состоялось награждение 36 предпринимателей Омского района.





Активное информирование ведется о возможности участия в конкурсах, о мерах поддержки, оказываемых региональными ведомствами. Один из результатов – проекты 5 субъектов предпринимательства Омского района для участия в конкурсе Минэкономразвития в 2025-м году.

Отдельно Вера Гергокова обозначила работу по развитию социального предпринимательства. На 1 января этого года реестр социальных предприятий насчитывал 8 субъектов малого предпринимательства, которым оказывается всевозможная помощь.

Завершая, докладчик отметила, что реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе» в этом году продолжается.

Еще одним важным вопросом стали внесения изменения в бюджет на 2025 год и на плановый период 2026-2027. Решением депутатов была увеличена доходная часть муниципальной казны. Средства будут направлены, к примеру, на ремонтные работы и приобретение инвентаря для детских садов и школ, на формирование резервного фонда, на оплату коммунальных услуг учреждений культуры, на содержание дорог.

Доклад по данному вопросу традиционно представила председатель комитета финансов и контроля Ольга Сидоренко. Она также стала основным докладчиком на публичных слушаниях о бюджете Омского района за 2024 год.

По доходам он исполнен в сумме более 4 млрд рублей, с профицитом в 1 млн 208 тысяч рублей. Показатели исполнения в сравнении с первоначально запланированными параметрами существенно улучшены.

Доходы за прошедший год исполнены с ростом к уровню 2023 года на 122,8 %, что позволило обеспечить устойчивость районного бюджета. Кроме того, был достигнут рост по всем налоговым источникам. Больше, чем в предыдущем году, привлечено и неналоговых доходов.





Бюджет муниципалитета, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность. В прошлом году на финансирование социально-культурной сферы было направлено 68,7% от общей суммы расходов. В полном объеме соблюдена доля софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Отдельное внимание было уделено жилищно-коммунальному хозяйству. В 2024-м на эти мероприятия из всех уровней бюджетов было направлено более 737 миллионов рублей.

В частности, была приобретена локальная станция очистки воды в с. Крутая Горка, проведен ремонт водозаборной скважины в с. Мельничное, выполнены проектно-изыскательские работы (Строительство сетей водоснабжения в с. Новомосковка и п. Ростовка). Предоставлены субсидии муниципальным унитарным предприятиям. Была обеспечена оплата работ и услуг по другим проектам: строительство водопровода п. Крутая Горка - п. Чернолучинский-с.Красноярка (2023 – 2024 годы), строительство водопроводных сетей к с. Андреевка, с. Морозовка - п. Октябрьский Калининского сп, а также услуг по авторскому надзору и строительному контролю строящихся объектов.

При подведении итогов председатель профильного комитета подчеркнула – первоочередные цели, поставленные во время планирования бюджета, были достигнуты, все предусмотренные социально значимые обязательства выполнены. Задача на перспективу – дальнейшее укрепление устойчивости экономики и финансов, проведение эффективной бюджетной и налоговой политики.