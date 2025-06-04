Задержан житель Калужской области, поджегший паспорт в ТЦ

Задержан житель Калужской области, снявший видео о поджоге паспорта.

По информации УМВД по региону, это 22-летний уроженец Жуковского района.

В сети ранее появилось видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ.

Задержанный заявил, что видеозапись сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный заграничный паспорт, а не российский. Полиция проверяет достоверность его слов, пишет РИА Новости.

В прошлом году 22-летнюю жительницу Москвы, которая публично сожгла паспорт, отправили под домашний арест. Утром 1 января девушка, находясь у развлекательного клуба в Брянске, уничтожила документ. В Следственном комитете посчитали, что это статья 329 УК РФ – "Надругательство над государственным гербом Российской Федерации". Было возбуждено уголовное дело.