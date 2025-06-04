В Тарко-Сале рекордный паводок затапливает дачи и размывает мосты

Тарко-Сале из-за резкого повышения уровня воды в реке Пяку-Пур ушел под воду. Введен муниципальный режим ЧС, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим начал действовать с 3 июня в связи с подтоплением территорий дальних, средних и ближних дач.

Сегодня утром Трапезников провел заседание оперативного штаба. Он отметил, что хотя муниципалитет остается подтоплен, уровень воды постепенно снижается.

"Зона подтопления остается прежней в районе дач и в городе на ул. Промышленная. Уровень воды в реке Пяку-Пур за ночь снизился на 20 см и составляет 995 см. Непрерывно мониторим ситуацию, в том числе с воздуха. Ночью проводили отсыпку территории на дальних дачах. Также выполнили укрепление и отсыпку водозащитной насыпи полигона ТБО. При необходимости введем дополнительные мероприятия. На помощь к нам прибыла группа из окружного МЧС. В условиях введенного режима ЧС медицинские работники осуществляют вакцинацию жителей, в том числе поквартирную", - заявил он в своем Telegram-канале.

Тем временем в соцсетях жители делятся видео и фотографиями с последствиями паводка.

На кадрах, которые публикуют жители, видно затопленные улицы. Также, по сообщениям в соцсетях, в Тарко-Сале обрушился мост на дороге, ведущей к месторождению - его размыло водой.

Отметим, что уровень подъема воды на реке Пяку-Пур стал рекордным за последние 25 лет. Подтоплено 280 участков, вывезен 81 человек.