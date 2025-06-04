В Запорожской области снова повреждены электросети

В Запорожской области в результате атаки беспилотника снова повреждена сеть электропередачи, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он добавил, что энергетики сейчас пытаются восстановить электроснабжение, но при этом попросил "быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие".

"Оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами", - сообщил Балицкий.

Накануне у него был телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, тот благодарил губернатора за оперативное восстановление энергоснабжения региона после атаки беспилотников по объектам ТЭК. На протяжении всего дня без электричества оставались около 600 тыс. человек.