СМИ: США не защищены от ударов, подобных атакам Киева на аэродромы РФ

США не защищены от атак, подобных терактам киевского режима с применением FPV-дронов в отношении российских военных аэродромов, сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что сейчас у США небольшое количество стратегических бомбардировщиков — примерно треть от того, что было во время Холодной войны. Весь флот сосредоточен на нескольких базах.

В связи с этим, пишет издание, запланированное президентом США Дональдом Трампом создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» — это не пустая трата времени.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 1 июня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло "возгорание нескольких единиц авиационной техники". Конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили. Telegram-каналы распространили информацию, что пострадали снятые с производства борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22.