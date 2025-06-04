60% россиян считают, что материальное положение зависит от них самих

60% россиян считают, что их текущее материальное положение зависит от них самих и их усилий. Только 29% полагают, что ситуация в этом вопросе зависит от внешних, обстоятельств, на которые они сами не могут повлиять. Это данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Интересно, что женщины чаще считают, что материальное положение зависит от них самих (64% против 56% у мужчин).

Пик уверенности в том, что материальное положение зависит от собственных усилий, логично приходится на период 35-44 лет (в этой возрастной группе такого мнения придерживаются 88%). Соответственно, от внешних обстоятельств (например, родителей и государственной пенсии) чаще зависят возрастные группы младше 24 лет и 55+.

Также склонны увязывать свои усилия и доход люди с высшим образованием (75% респондентов этой группы), высоким доходом (87% респондентов из группы с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц) и из Центрального федерального округа (79%).