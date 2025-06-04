Для детей мигрантов могут написать учебник по русскому языку

Для детей мигрантов нужно написать отдельный учебник по русскому языку, призвала сенатор Лилия Гумерова на круглом столе Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В мае были подведены первые итоги тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые хотят учиться в школах России. Оказалось, что 81% таких детей и подростков отсеялись еще до самого тестирования. Основные причины отказов — предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах, заявили в Рособрнадзоре. В итоге, к тестам на этом этапе были допущены 335 человек, из которых 44 уже поучаствовали в тестировании, из них 27 (61%) справились с заданиями, а остальные не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком.

Как заявила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, детей мигрантов, проваливших тест, не бросят и в ближайшее время опубликуют перечень организаций, где можно пройти трехмесячные курсы. Не исключено, что в ряде регионов детей мигрантов будут обучать за счет региональных бюджетов. А летом Минпросвещения выпустит программу повышения квалификации для учителей по работе с мигрантами.