Число пострадавших после обрушения моста в Брянской области выросло до 118

Число пострадавших при теракте с пассажирским поездом в Брянской области увеличилось до 118. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Уточняется, что среди пострадавших пять детей. Погибли семь человек, в том числе машинист и двое детей.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ).

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России.