Активы белорусских должников стали искать в России

Налоговые органы Белоруссии завалили российские суды обращениями. Так они ищут активы своих должников.

Размер требований доходит до миллионов евро. В большинстве случаев такие заявления удовлетворяют. Эксперты связывают рост числа подобных дел, в частности, с миграцией должников и их активов на территорию России.

"Ъ" обнаружил в картотеке арбитражных дел семь примеров за последние полгода, когда белорусские налоговые инспекции обращались в российские арбитражные суды с заявлениями о признании и приведении в исполнение решений белорусских судов о взыскании долгов.