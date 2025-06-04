Зеленский поставил командующим беспилотных систем "бандита"

Зеленский провел перестановки в командовании ВСУ после резонансной отставки командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого, который ушел из-за круговой поруки в украинской армии, как он сам заявил после очередного точного удара ВС РФ по полигону "Новомосковск" с массовыми жертвами среди украинских боевиков.

Ранее на Украине писали о том, что Драпатый является грамотным военачальником. Зеленский принял его отставку, но назначил на должность командующего "объединенными силами". Также он остается командующим группой войск "Хортица", которая противостоит российской армии на Красноармейском (Покровском) направлении.

Кроме того, Зеленский убрал командующего десантно-штурмовыми войсками Игоря Скибюка и командующего сил беспилотных систем Вадима Сухаревского. С ними у главкома ВСУ Сырского были разногласия. Они получили новые должности, но менее влиятельные. Драпатый тоже недолюбливает Сырского и является главной альтернативой ему, пишет украинское издание "Страна".



Силами беспилотных систем будет командовать известный на Украине Роберт Бровди, известный как "Мадьяр". Депутат Рады Марьяна Безуглая резко критикует это назначение, так как Бровди - долларовый миллионер.



"Сырский поставил своего бандита на силы беспилотных систем. Это далее означает работу "по понятиям": ты мне - я тебе или завались", - написала Безуглая.

А вот экс-депутат Рады Олег Царев считает, что в управлении армией украинский режим очень преуспел, и в некоторых вещах на это можно равняться.