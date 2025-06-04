В центре Екатеринбурга заметили лося. Прогулка по городу закончилась гибелью животного

Утром по Екатеринбургу бегал лосенок. К сожалению, прогулка по городу закончилась гибелью животного.

Двух лосей рано утром заснял машинист поезда на станции Шарташ в Екатеринбурге. Запись опубликована в паблике "Злой Екатеринбург" в Telegram. Животные брели по путям, не опасаясь движущегося транспорта. Вероятно, в дальнейшем они разделились.

По сообщениям местных жителей, далее уже одного лося заметили около спортивной школы № 3 имени А.Д. Мышкина на улице Бажова, 132. Перебегающий проезжую часть лосенок попал на камеры улицы Луначарского. Прогулка оборвалась, когда животное упало с моста на дорогу на перекрестке улиц Малышева и Восточной. Лось погиб.

Управление Госавтоинспекции по Свердловской области прокомментировало произошедшее, подчеркнув, что лось погиб не в результате ДТП.

"Согласно информации, полученной с уличных камер, животное упало с моста и погибло. Водители транспортных средств к данному инциденту непричастны", - отметили в ГАИ.