В библиотеках школ России появятся патриотические произведения

Патриотические произведения российских писателей появятся в школьных библиотеках. Министерство просвещения уже разрабатывает соответствующий список.

Рекомендации направят в школы уже в 2025 г., сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин предложил сделать патриотическое воспитание обязательным школьным предметом. Он отметил, что сегодня проводится достаточное количество мероприятий по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, теперь настала пора обобщить накопленный опыт, осмыслить, определиться с понятийным аппаратом и целеполаганием.

Проведение СВО выявило ряд проблем в обществе, и одна из них – патриотическое воспитание молодых людей. Сегодня оно в школах есть, но в форме факультатива. Этого мало, как мало сделать факультативной математику. Её должны знать все школьники. Патриотическое воспитание тоже должно касаться всех школьников, считает сенатор.