04 Июня 2025
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Фото: www.gazprom.ru

Politico: Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет на импорт российского газа

Франция и Бельгия, а это два крупнейших покупателя российского газа в Европе, отказались поддержать запрет на импорт в ЕС газа из России, пишет Politico.
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В Брюсселе разработан план запрета поставок газа из России. Но страны требуют от Еврокомиссии дополнительных данных о том, какие будут последствия этого решения. Франция пытается найти альтернативные источники энергии, Бельгия хочет дополнительных гарантий. При этом министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил, что французские власти лишь следуют "европейской стратегии диверсификации". И полный отказ от газа из России может привести к тому, что европейским компаниям придется столкнутся с судебными исками от российских, поэтому все надо хорошо взвесить. Сейчас французская TotalEnergies связана контрактом на поставку с российским "Новатэком" до 2032 года и владеет 20-процентной долей в проекте "Ямал".

Испания и Нидерланды, третий и четвертый потребители в ЕС, напротив, согласны на запрет. Для Испании это хорошая возможность разорвать контракт. Страна обязана закупать газ у "Новатэка" до 2042 года в рамках долгосрочного контракта, подписанного с энергетической компанией Naturgy. В прошлом году эти четыре страны импортировали 97% от общего объема импорта газа ЕС, что составляет более половины мирового экспорта России.

До конца года Еврокомиссия обязала страны ЕС представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками.

В 2025 году ЕС заплатил за российский газ более 20 миллиардов евро, что в несколько раз больше, чем помощь Украине, подсчитал немецкий Bild.

Теги: газ, франция, бельгия


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