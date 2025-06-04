04 Июня 2025
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Фото: Накануне.ru

В СовФеде со скепсисом восприняли просьбу Миронова к Путину вернуть смертную казнь

В Совете Федерации со скептицизмом и даже сарказмом отнеслись к идее Сергея Миронова обратиться напрямую к президенту России с просьбой отменить мораторий на смертную казнь.

"Нужно обладать особым политическим даром и быть Политиком с Большой буквы, чтобы обратиться к Гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации", - написал в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он добавил к своему высказыванию цитату из 80-й статьи Конституции: "Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти".

Мораторий на смертную казнь в России, согласно постановлению Конституционного суда, может быть отменен только путем изменения Конституции. И не таким, как в 2020-м году (потому что изменения во вторую главу Конституции не могут вноситься поправками): нужно принимать полностью новую Конституцию (сначала принимается новый Федеральный конституционный закон о Конституционном собрании, потом вносится инициатива об изменении, потом получается одобрение двух палат парламента, созывается Конституционное Собрание, разрабатывается проект новой Конституции, он утверждается (или не утверждается) всенародным референдумом).

Теги: смертная казнь, конституция, сергей миронов


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