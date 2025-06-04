На борту самолета, летевшего из Петербурга в Якутск, задымился пауэрбанк

На борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Якутск, задымился пауэрбанк (внешний аккумулятор для зарядки электронных устройств). По данным СМИ, он находился в ручной клади одного из пассажиров.

Почувствовав запах и увидев задымление, пассажиры и экипаж смогли оперативно найти источник и потушить его.

Самолет не стал совершать экстренную посадку, долетел до пункта назначения и благополучно сел.

Сейчас авиакомпании запрещают провозить в пауэрбанки в багаже, поскольку там возгорание остановить оперативно не получится.

Пауэрбанки разрешено перевозить только в ручной клади, но есть некоторые ограничения. Главное ограничение – энергоемкость литиевого аккумулятора. Если она не превышает 160 Вт/ч, пауэрбанк можно провозить без предварительного согласования с авиакомпанией.