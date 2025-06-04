В США заявили, что удары Киева по территории РФ повышают риски в конфликте

Удары Украины по территории России повышают уровень риска для Киева в конфликте.

Об этом сообщил Fox News специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. "Когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, <...> это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя [в ответ] другая сторона, вы не уверены", - заявил он.

Отмечается, что Киев пошел именно на такой шаг. Спецпосланник отметил, что Вашингтон принимает все меры для предотвращения эскалации ситуации.

В Минобороны РФ прокомментировали теракт с применением FPV-дронов. В ведомстве подтвердили, что в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Правда, конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили.