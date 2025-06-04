Для россиян создадут новую систему киберзащиты

До конца текущего года "Ростелеком" в лице входящей в компанию ГК "Солар" выйдет на рынок кибербезопасности для частных лиц.

Это произойдет впервые в РФ. Как заявил директор по продуктовому развитию компании Владимир Бенгин, планируется вывод на рынок комплексного продукта, позволяющего решать многие проблемы с кибербезопасностью и мобильным мошенничеством. Сервис будет содержать функцию принудительной блокировки доступа к тем или иным сайтам и ресурсам, квалифицированным экспертами по информационной безопасности как мошеннические.

Также разработчики предусмотрели функцию антиспама, блокировщика рекламы и прочие возможности. Ряд компаний уже проявили заинтересованность в подключении сервиса. Сегодня разработки банков и операторов ведутся отдельно друг от друга, у одной компании может быть определенный набор услуг, например, определение мошеннических звонков и их прерывание, у другой нет. По словам экспертов, появление единой платформы с едиными стандартами на базе госоператора может оздоровить ситуацию.

Выход крупного игрока на рынок кибербезопасности для частных лиц заставит других игроков активнее разрабатывать и развивать средства защиты от хакеров и мошенников, сообщают "Известия".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году в России вырос масштаб кредитного мошенничества. По ее словам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют 40% от всех похищенных средств. Ранее этот показатель составлял 25%.