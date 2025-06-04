В магазинах может появиться полка для органических продуктов

В российских магазинах хотят создать полку для органических продуктов.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Из документа следует, что инициатива призвана дать возможность покупать безопасные для здоровья органические продукты питания. При этом ряд добавок, консервантов, красителей, содержащихся в продуктах, могут негативно влиять на здоровье человека, провоцировать различные заболевания, вызывать аллергические реакции.

Продукция, производимая в органических хозяйствах, согласно требованиям закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", не содержит ГМО, консерванты, красители, ароматизаторы, химические консерванты. Почву для улучшения плодородности в органических хозяйствах обрабатывают только природными средствами, а для борьбы с вредителями используют звуковые, световые ловушки и ультразвук, сообщают "Известия".