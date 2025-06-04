Ломбарды пожаловались на требование возвращать сданные вещи

Российские ломбарды пожаловались на требование возвращать ценные вещи, когда клиенты передали их под давлением мошенников.

Об этом заявили в Ассоциации развития ломбардов, Национальном объединении ломбардов и Региональной ассоциации ломбардов. Аферисты вынуждают граждан сдавать драгоценности и перечислять им деньги. Таким образом, ломбарды используются как промежуточный этап в схемах обмана. Однако если россиянин написал заявление в полицию, сотрудник правоохранительных органов может прийти в ломбард и по решению суда изъять вещи. В итоге компания остается и без вещей, и без заработка.

Ассоциация развития ломбардов направила обращение в МВД, Генпрокуратуру, а также в ЦБ России и Федеральную пробирную палату с просьбой пересмотреть законодательство, с целью защиты бизнеса. Отмечается, что ломбард не знает, было ли реальное мошенничество или нет, а оценщики — люди без специальных психологических навыков, сообщают "Известия".