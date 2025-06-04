МИД РФ: Украина желает вынудить Россию выйти из переговоров

Главная цель, которую преследует Украина, организуя теракты на российской территории — вынудить Москву покинуть переговорный процесс.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, теракты — создание информационного давления и крайне негативной атмосферы вокруг переговоров.

"В конце концов в первую очередь это характеризует организаторов этих терактов как сторону, которая не желает в принципе достижения (результата) в переговорах. Она демонстрирует, что они участвуют в переговорах не потому, что хотят мира или урегулирования, а потому, что на них оказывается какое-то внешнее давление", - заявил дипломат.

Отмечается, что переговоры для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения — подобно смерти, сообщают "Известия".

ООН скорбит в связи гибелью "всех гражданских" в конфликте РФ и Украины. В организации прокомментировали теракты Киева на железнодорожной инфраструктуре в приграничье РФ.