04 Июня 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области создают проект реабилитационного центра для участников СВО

В Свердловской области может появиться центр, в котором смогут проходить реабилитацию, в том числе, участники СВО. Переговоры велись на уровне администрации губернатора, и инициаторы создания центра надеются, что с приходом на пост врио главы региона Дениса Паслера проект удастся реализовать.

Как стало известно Накануне.RU, проект реабилитационного центра в Свердловской области появился еще до начала специальной военной операции. Изначально планировалось, что реабилитацию в нем будут проходить спортсмены. Согласно проекту, который есть в распоряжении издания, в центре должна была проводиться работа со спортивными командами в рамках подготовки к мероприятиям, в том числе психологическая настройка команд и спортсменов. Создатели обещали мировые стандарты реабилитации, позволяющие вернуться к активному образу жизни максимально быстро, при этом минимизировав вероятность повторных травм или рецидивов. Планировались и психотерапевтические методики.

Однако теперь, как говорят инициаторы, ситуация поменялась и появилось новое направление: реабилитация участников СВО. Им помогут восстановиться после травм опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, контузии. В центре будут лечить последствия огнестрельных ранений и посттравматические стрессовые расстройства. Отдельно предусмотрены социальная реабилитация и адаптация бойцов, а также их социализация.

Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Что касается спортсменов, в центр смогут обращаться как профессионалы, так и любители. Виды спорта – от футбола, хоккея и баскетбола до единоборств и настольного тенниса. Для спортсменов предусмотрены быстрое восстановление после травм, операций и спортивных нагрузок, проведение тестирования для определения важных физических параметров, необходимых для контроля и планирования тренировочного процесса и составления индивидуальных реабилитационных программ. Также их могут подготовить к соревнованиям и провести методы обследования для оценки психологической готовности.

Наконец, третьим направлением центра станет реабилитация взрослого населения по восстановлению функций опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы после травм и операций. Предусмотрено и восстановление от последствий COVID-19.

Инициатором и владельцем проекта "Многофункциональный реабилитационный центр" является известный в прошлом спортсмен, а ныне бизнесмен Эдуард Енотов. Среди его регалий – мастер спорта СССР по каратэ, чемпион СССР по каратэ 1990 года, двукратный чемпион России по рукопашному бою и другие. Енотов – многократный участник и призер международных соревнований и тренер нескольких поколений спортсменов. Также он является рекордсменом Европы по парашютному спорту 2010-2011 годов.

Эдуард Енотов(2025)|Фото: личный архив Эдуарда Енотова

С 1992 года Эдуард Енотов трудится в бизнесе. В настоящее время он направляет гуманитарную помощь на СВО и является тренером любительского футбольного клуба "Архангел Михаил".

Центр планируется возвести в экологически чистом районе Свердловской области, расположенном в 30 км от Екатеринбурга по Серовскому тракту – на горе Чащевитая в Невьянском районе. Общая площадь участка составляет 5 гектаров, площадь застройки – 5 тысяч квадратных метров. Предусмотрены пять игровых и девять спортивных площадок.

Согласно проекту, стационар будет рассчитан на 120 коек круглосуточного стационара. Также будут до 50 коек дневного стационара, работающего в две смены. В проекте центра есть консультативное отделение (амбулаторное), отделение спортивной нутрициологии, диагностический блок, лечебно-реабилитационный блок и административно-хозяйственный блок.

Стоит отметить, что проект уральского центра поддержала вдова Героя России, заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Ксения Семенова.

Ксения Семенова(2025)|Фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru

"У уральских ребят и инициаторов проекта строительства в Свердловской области уникального реабилитационного центра по восстановлению опорно-двигательного аппарата благородная миссия. Мы все прекрасно понимаем, что именно это направление будет особенно востребовано в ближайшие годы для тех парней, которые вернулись и будут возвращаться с СВО. О строительстве новых технологичных ребцентров, которые будут возвращать и адаптировать людей, вернувшихся с войны к гражданской жизни, говорит и президент России, это задача для государства. Я знакома с этим проектом, мы внимательно обсуждали с Эдуардом и его командой всю идеологию уральского ребцентра. У нас нет разделения на уральских, якутских или татарских ветеранов – они все наши. И проходить реабилитацию в уральском центре, уверена, смогут не только уральцы, но и ребята из других регионов. Хорошо, что есть такие инициативы и люди, несущие благородную миссию", - отметила Ксения Семенова.

Сейчас продолжаются переговоры с властями Среднего Урала. Ранее на отсутствие такого центра в крупном регионе обратила внимание омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, а недавно информация подтвердилась на заседании регионального заксобрания.

Проблему, доставшуюся ему "в наследство", признал врио свердловского губернатора Денис Паслер. Он сообщил, что в регионе уже ищут участок под реабилитационный центр для участников СВО. Создатели проекта также отмечают, что с назначением Паслера ситуация в регионе начала меняться. Они рассчитывают, что центр удастся реализовать.

Теги: СВО, центр, проект, реабилитация, участники сво, паслер


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