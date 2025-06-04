04 Июня 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокурор заявила, что кто-то из свердловского кабмина пытался вытащить замминистра из СИЗО

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и советника по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс", экс-депутата заксобрания региона Павла Мякишева. Кислицыну вменяют получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву - посредничество во взяточничестве. На сегодняшнем заседании прокурор заявила, что кто-то из свердловского правительства пытался повлиять на меру пресечения, которая изначально была избрана для Кислицына.

4 июня в Верх-Исетском районном суде состоялось второе заседание в рамках процесса. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, на заседании исследовали материалы дела. В них шла речь о документах из администраций Новоуральска, Верхотурья, Полевского и Верхнего Дуброво по закупке и поставке светильников. Кислицын заявил, что в конкурсных заданиях нет никаких отсылок на конкретную продукцию для поставок. А его адвокат указал на "упущения следствия": по его словам, никакая из компаний не была ограничена в участии в конкурсе и не было никакого смысла давать взятку Кислицыну. Он сослался на решение ФАС, которая не нашла нарушений в том, что в муниципалитетах было установлено именно это оборудование.

Также в суде выяснилось, что почтовый адрес с фамилией Мякишева, с которого велась переписка, принадлежит не ему, а является корпоративным в "Энегосбыт Плюс". Об этом сообщили в самой компании в ответ на запрос следствия.

На время исследования материалов с телефонными переговорами процесс закрыли от СМИ. Затем заседание вновь сделали открытым.

Суд по делу Андрея Кислицына и Павла Мякишева(2025)|Фото: Накануне.RU

Адвокат отметил, что в конкурсе на поставку светильников в Новоуральск участвовали три компании, в том числе BarLed. По его словам, последняя выиграла потому, что две другие компании оформили документы на участие ненадлежащим образом.

Сам Кислицын заявил, что власти Новоуральска ранее проводили тестирование различных светильников на городских улицах.

"Это к вопросу выбора поставщика", - пояснил он.

Прокурор заявила, что согласно рапорту, "неустановленными лицами из правительства Свердловской области" предпринимались попытки по изменению меры пресечения Кислицыну, когда тот находился в СИЗО. Его адвокат раскритиковал это утверждение, отметив, что решение по мере пресечения принимает только суд, и никто другой не может на это влиять. В дальнейшем экс-заместителя министра отпустили под домашний арест. А сейчас, как оказалось, они с Мякишевым и вовсе находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, суммы взяток каждый раз варьировались и доходили до 4 млн рублей. На первом заседании, которое прошло в понедельник, Кислицын отказался отвечать на вопрос, признает ли он свою вину. А Мякишев заявил, что с предъявленным ему обвинением он не согласен. В следующем заседании запланирован допрос чиновников муниципалитетов, куда поставлялись светильники.

Суд продолжится 10 июня.

Напомним, о задержании Андрея Кислицына стало известно в мае прошлого года. Затем его заключили под стражу, но позже вместе с Мякишевым выпустили из СИЗО под домашний арест. В начале этого года стало известно, что дело Кислицына и Мякишева объединили с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Экс-чиновнику также вменяют взятку в особо крупном, он находится под арестом.

Теги: Мякишев, Кислицын, суд


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