30 Июня 2025
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Спорт Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что к 880-летнему юбилею Вологды в городе возведут Дворец водных видов спорта

Дворец площадью 26 850 квадратных метров возведут на улице Осанова. Здесь уже предварительно рассмотрен земельный участок для его строительства.

«Заключили контракт на строительство Дворца водных видов спорта в областной столице. К осени 2026 года завершим его проектирование, а затем выйдем на строительно-монтажные работы. У вологжан и профессиональных спортсменов есть большой запрос на возведение такого объекта. Неоднократно обсуждали вопрос с Министром спорта Российской Федерации Михаилом Владимировичем Дегтяревым и заручились его поддержкой. Новый спортивный объект станет прекрасным подарком для жителей Вологды к ее 880-летней годовщине и точкой притяжения для людей разных возрастов, даст импульс развитию массового спорта и спорта высших достижений на Вологодчине», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Дворец водных видов спорта в городе Вологде получит категорию А. То есть, предполагается возможность проведения на территории спортивного сооружения международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий.

Внутри него расположатся сразу три бассейна. Так, в 50-метровом и 25-метровом бассейнах будут проводить учебно-тренировочные занятия по спортивному и оздоровительному плаванию, а в детском – обучать азам юных спортсменов.

Бассейн на 50 метров – самый долгожданный объект среди местных жителей и профессионалов. Он будет состоят из десяти дорожек шириной 2,5 метра и переменной глубиной от 2,2 до 2,5 метра, а также сможет трансформироваться поперек – на 20 дорожек длиной 25 метров и шириной 2,5 метра.

Открытие дворца водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

25-метровый же бассейн будет включать в себя шесть дорожек для спортивного плавания. Четыре из них – шириной 2,5 метра, еще две боковые – по три метра. Переменная глубина этого бассейна составит от 1,2 до 1,8 метра.

Во Дворце водных видов спорта также обустроят зал подготовительных занятий, тренажерный и универсальный залы, трибуны для зрителей на не менее 500 посадочных мест. Здесь будет и кафе с детской игровой комнатой, медицинский блок, медико-восстановительная и другие зоны.

Теги: георгий филимонов, дворец водных видов спорта, юбилей вологды


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