В Росиавиации объяснили, почему Як-40 вернулся в аэропорт Вологды

В Росавиации привели обстоятельства возвращения самолёта Як-40, вылетевшего из Вологды в Москву, обратно в аэропорт. Как оказалось, в одном из трёх двигателей произошёл кратковременный заброс температуры выходящих газов. Это могло свидетельствовать о попадании птицы.

Вскоре температура вернулась к норме. Необходимость выключения двигателя отсутствовала. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт благополучно приземлился с тремя работающими двигателями. На борту было 25 человек: четыре члена экипажа и 21 пассажир. Никто не пострадал. Все пассажиры приняли решение продолжить путешествие на резервном Як-40. Он вылетел из Вологды в 9.00 (мск) и совершил посадку во Внуково через полтора часа.

Специалисты авиапредприятия осмотрели двигатели вернувшегося Як-40, в том числе выполнили бороскопическое исследование. Превышения ограничений Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) по температуре выходящих газов не зарегистрировано, повреждения самолета и элементов двигателя отсутствуют. Таким образом событие не подлежит расследованию в рамках ПРАПИ-98, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.