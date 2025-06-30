В России четверо солдат армии Украины осуждены за обстрел жителей Курской области

Военнослужащие 17 отдельной танковой бригады армии Украины Николай Таратута, Владимир Захарычев, Александр Королёв и Антон Пецера получили в России тюремные сроки за обстрел мирных жителей села Ольговка Курской области.

В октябре 2024 г. Таратута, Королёв, Захарычев и Пецера, имея при себе автоматы и гранаты, вторглись в Россию для теракта. Находясь в селе Ольговка, угрожая применением оружия, военные оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли в бойцов армии России и мирное население.

Позже Таратута, Королёв, Захарычев и Пецера солдатами армии России. Захарычев получил 17 лет, Королёв – 16 с половиной лет, Пецера – 16 лет и Таратута – 15 с половиной лет лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима, сообщает СКР.