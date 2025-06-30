Георгий Филимонов рассказал о ходе реализации губернаторского проекта «Светлые улицы Вологодчины 2.0»

В области продолжается реализация проекта Губернатора Георгия Филимонова «Светлые улицы Вологодчины 2.0».

«Комплексно решаем проблему отсутствия уличного освещения на отдельных участках населенных пунктов региона. Продолжаем создавать безопасные и комфортные условия для жизни не только в городах, но и на сельских территориях. За прошедшие полгода уже установили более тысячи осветительных приборов и проложили порядка 18,2 километра сетей уличного освещения. Замечу, что план на этот год стал значительно больше первоначального: теперь планируем построить 52,3 километра линий уличного освещения и установить свыше трех тысяч светильников. С каждым днем делаем Вологодчину ярче и светлее», – сказал Георгий Филимонов.

Особое внимание уделяется подготовке к празднованию 880-летнего юбилея столицы региона: в этом году Вологде предусмотрено дополнительное финансирование на установку ландшафтного освещения. Так, обновленное освещение появится на 14 участках улиц, оригинальную декоративную подсветку получат фасады 25 исторических зданий, а дополнительные светильники установят вдоль семи пешеходных зон.

Проект Губернатора Георгия Филимонова «Светлые улицы Вологодчины 2.0» рассчитан на четырехлетний период. Суммарно за это время запланировано построить порядка 250 километров сетей уличного освещения и установить более 11 тысяч энергоэффективных светильников.

Только за прошлый 2024 год благодаря Губернаторскому проекту было построено 122 километра линий уличного освещения – в тех местах, где его не было совсем. Кроме того, на территории Вологодской области установили шесть тысяч новых светильников для комфортных и безопасных условий жизни граждан.