ЗСК Кубани одобрил введение административной ответственности за нарушение краевого закона о плодородии земель

Соответствующий документ на сессии Краснодарского парламента представил председатель комитета регионального парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко.

Парламентарий сообщил, что разработка законопроекта велась совместно с коллегами из федеральных и краевых органов власти, учеными-аграриями и экспертами. В процессе подготовки его ко второму чтению учтены предложения ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта и Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко, а также позиция прокуратуры.

Необходимость внесения изменений в два нормативных правовых акта, как пояснил Сергей Орленко, несколькими причинами. Основные из которых - уменьшение содержания гумуса в почве и обязательность исполнения правообладателями участков всех предусмотренных отраслевым законом требований по обеспечению плодородия черноземов. В частности - соблюдение севооборота, внесение в грунт органических удобрений и ведение паспортов агрохимического состояния полей.

За невыполнение данных требований вносимые поправки предполагают предупреждение или наложение административного штрафа. Его размер будет варьироваться в зависимости от того, кто является нарушителем - гражданин, должностное или юридическое лицо.

Также глава комитета отметил, что разработка механизма по исполнению данного закона муниципалитетами требует определенного времени. Поэтому документ вступит в силу с 1 марта следующего года.

По итогам голосования депутаты приняли закон во втором, окончательном чтении.

«Еще в 2015 году один из ученых говорил, что на Кубани гумуса хватит лет на 30-35. Его содержание в почве снижалось из-за интенсивного сельского хозяйства и агрохимии. Сегодня мы продолжаем получать достойные урожаи, но при этом повышаем плодородие. Для этого действует краевой закон. Теперь в нем закрепили и уточнили обязанности владельцев сельхозземель соблюдать севооборот, сохранять почвы. Сегодня ввели административную ответственность за недобросовестное, бесхозяйственное отношение к нашему чернозему. Земля – наше богатство, которое мы должны передать последующим поколениям», – прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко обратил внимание, что рассмотренный законопроект - это важный шаг в инициированной главой региона работе по сохранению плодородия земель. Развивая тему, руководитель ЗСК добавил, что документ имеет стратегическое значение для всего сельского хозяйства в целом и разработан на его перспективу.

«Прописанные в профильном законе нормы, призванные сохранить плодородие кубанских черноземов, существуют у нас не первый год. Но, тем не менее, какими бы серьезными они не были, зачастую установленные правила — и по соблюдению севооборота, и по объемам вносимых в почву органических удобрений, и по ведению паспортов агрохимического состояния полей - не соблюдались. Время адаптироваться к этим нормам у сельхозпроизводителей было. Сегодня, внося изменения в краевую нормативную правовую базу и вводя ответственность за невыполнение требований действующего законодательства, мы начинаем спрашивать с аграриев региона за сохранение нашего главного природного богатства», - сказал Юрий Бурлачко.

В качестве примера глава парламента Кубани привел хозяйство Федора Булдыжова, где получают рекордные урожаи. Но достижение таких показателей, уточнил председатель ЗСК, стало возможным благодаря внесению в почву гораздо большего объема органики относительно того, который в качестве обязательной меры прописан в отраслевом законе.