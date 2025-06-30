Парламентарии Кубани согласовали внесение изменений в бюджет Кубани на 2025 год и плановый период

Первым пунктом повестки 62 очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края сегодня, 30 июня, депутаты рассмотрели блок финансовых вопросов. Основным из них было обсуждение законопроекта о внесении изменений в бюджет края на текущий год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Представляя основные параметры документа, министр финансов Кубани Александр Кнышов пояснил, что предложенные изменения предусматривают уточнение объема доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

В частности, в доходной части бюджета Краснодарского края на 2025 год предусматривается увеличение безвозмездных поступлений. Всего доходы бюджета в текущем году превысят 546 млрд рублей с ростом на 7,2% к уровню 2024 года. Министр также уточнил, что дополнительные поступления из федерального бюджета будут направлены в соответствии с целями их предоставления - на оказание медицинской помощи, поддержку рыбохозяйственного комплекса, развитие туризма.

Важно отметить, что поправки на 2025 год предусматривают в том числе увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, заработную плату педагогических работников детских садов.

Депутаты единогласно проголосовали за представленный законопроект. Глава региона поблагодарил депутатский корпус за поддержку.

«Мы вместе стараемся сохранить наш край стабильным, а также развивающимся регионом. Важно эффективно использовать каждый рубль. Поэтому сегодня мы перераспределили некоторые статьи расходов исходя их приоритетов. А наш главный приоритет – это социальная поддержка населения. На эти цели дополнительно направили 12,6 миллиарда рублей, всего в 2025 году эта сумма составила 67,7 миллиарда рублей. Изменения, которые мы сегодня утверждаем, помогут сохранять сбалансированность бюджета», - сказал Вениамин Кондратьев.

Представляя позицию фракции «Единой России», ее глава в ЗСК Юрий Бурлачко заметил, что если в текущем году доходы краевого бюджета увеличиваются за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то в последующих годах - за счет роста НДФЛ, основного доходного источника, на сумму свыше 9 млрд рублей ежегодно.

«Прогнозируемый рост собственных доходов краевого бюджета, на мой взгляд, свидетельствует о неплохих перспективах развития экономики в ближайшем будущем, о ее поступательном характере и росте доходов населения. Подчеркну, положительная динамика наблюдается у нас и по расходам. Если конкретизировать, то за счет перераспределения дополнительных средств основной их объем пойдет на реализацию госпрограмм, входящих в соцблок, а также на господдержку агропрома и санаторно-курортного комплекса. Внесение изменений в краевой бюджет, которые мы сегодня обсудили, позволит выполнить все обязательства перед жителями края, сохранить, как и прежде, социальную ориентированность нашего бюджета, несмотря на все трудности и вызовы последнего времени», - сказал Юрий Бурлачко.