30 Июня 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Парламентарии Кубани согласовали внесение изменений в бюджет Кубани на 2025 год и плановый период

Первым пунктом повестки 62 очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края сегодня, 30 июня,  депутаты рассмотрели блок финансовых вопросов. Основным из них было обсуждение законопроекта о внесении изменений в бюджет края на текущий год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Представляя основные параметры документа, министр финансов Кубани Александр Кнышов пояснил, что предложенные изменения предусматривают уточнение объема доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В частности, в доходной части бюджета Краснодарского края на 2025 год предусматривается увеличение безвозмездных поступлений. Всего доходы бюджета в текущем году превысят 546 млрд рублей с ростом на 7,2% к уровню 2024 года. Министр также уточнил, что дополнительные поступления из федерального бюджета будут направлены в соответствии с целями их предоставления - на оказание медицинской помощи, поддержку рыбохозяйственного комплекса, развитие туризма.

Важно отметить, что поправки на 2025 год предусматривают в том числе увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, заработную плату педагогических работников детских садов.

Депутаты единогласно проголосовали за представленный законопроект. Глава региона поблагодарил депутатский корпус за поддержку.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Мы вместе стараемся сохранить наш край стабильным, а также развивающимся регионом. Важно эффективно использовать каждый рубль. Поэтому сегодня мы перераспределили некоторые статьи расходов исходя их приоритетов. А наш главный приоритет – это социальная поддержка населения. На эти цели дополнительно направили 12,6 миллиарда рублей, всего в 2025 году эта сумма составила 67,7 миллиарда рублей. Изменения, которые мы сегодня утверждаем, помогут сохранять сбалансированность бюджета», - сказал Вениамин Кондратьев.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Представляя позицию фракции «Единой России», ее глава в ЗСК Юрий Бурлачко заметил, что если в текущем году доходы краевого бюджета увеличиваются за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета, то в последующих годах - за счет роста НДФЛ, основного доходного источника, на сумму свыше 9 млрд рублей ежегодно.

«Прогнозируемый рост собственных доходов краевого бюджета, на мой взгляд, свидетельствует о неплохих перспективах развития экономики в ближайшем будущем, о ее поступательном характере и росте доходов населения. Подчеркну, положительная динамика наблюдается у нас и по расходам. Если конкретизировать, то за счет перераспределения дополнительных средств основной их объем пойдет на реализацию госпрограмм, входящих в соцблок, а также на господдержку агропрома и санаторно-курортного комплекса. Внесение изменений в краевой бюджет, которые мы сегодня обсудили, позволит выполнить все обязательства перед жителями края, сохранить, как и прежде, социальную ориентированность нашего бюджета, несмотря на все трудности и вызовы последнего времени», - сказал Юрий Бурлачко.

Теги: зск, юрий бурлачко, изменения в бюджет, Парламенты ЮФО


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